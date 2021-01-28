На Полтавщине на трассе из-за непогоды перевернулся автобус с пассажирами

Две пассажирки травмированы

Две пассажирки травмированы

Фото Нацполиции

Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием микроавтобуса произошло сегодня на автодороге «Сумы-Пирятин», вблизи села Галяве Лубенского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса "Mercedes Sprinter", 1991 года рождения, двигаясь по маршруту "Сумы-Киев", выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 13 пассажиров, из которых две женщины получили травмы, - сообщают в полиции.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 января в тройной ДТП на Львовщине двое людей погибли, еще четверо травмированы. Авария произошла на трассе Киев - Чоп.