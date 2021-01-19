ДБР викрило слідчого Нацполіції на хабарі за уникнення покарання у смертельному ДТП
В Маріуполі Державне бюро розслідувань разом з поліцією затримали слідчого та його посередника відразу після отримання ними неправомірної вигоди: 30 тисяч гривень вилучено у посередника, 110 тисяч гривень - в автомобілі у слідчого поліції.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.
28-річний слідчий спільно з посередником - експрацівником поліції вимагали та отримали 140 тис. грн від місцевого мешканця за допомогу в уникненні кримінальної відповідальності через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Чоловіків затримали під час одержання 140 тисяч гривень біля будівлі Управління карного розшуку ГУ Нацполіції Донецької області у Маріуполі.
Раніше повідомлялось, що в Луганській області засуджено ексчиновника Держгеокадастру за хабар у 500 тисяч.