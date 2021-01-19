ДБР викрило слідчого Нацполіції на хабарі за уникнення покарання у смертельному ДТП

Слідчому та його спільнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років

Слідчому та його спільнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років

Фото: Нацполіція

В Маріуполі Державне бюро розслідувань разом з поліцією затримали слідчого та його посередника відразу після отримання ними неправомірної вигоди: 30 тисяч гривень вилучено у посередника, 110 тисяч гривень - в автомобілі у слідчого поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР. 28-річний слідчий спільно з посередником - експрацівником поліції вимагали та отримали 140 тис. грн від місцевого мешканця за допомогу в уникненні кримінальної відповідальності через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - йдеться у повідомленні. Чоловіків затримали під час одержання 140 тисяч гривень біля будівлі Управління карного розшуку ГУ Нацполіції Донецької області у Маріуполі. Раніше повідомлялось, що в Луганській області засуджено ексчиновника Держгеокадастру за хабар у 500 тисяч.

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