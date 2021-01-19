12:26  19 січня
На Закарпатті мітингувальники вимагають відставки керівництва області
11:24  19 січня
Намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч: правоохоронці затримали шахрая
08:11  19 січня
На Донбасі не зафіксовано порушень: від початку доби спостерігається "тиша"
UA | RU
UA | RU
19 січня 2021, 14:49 546

ДБР викрило слідчого Нацполіції на хабарі за уникнення покарання у смертельному ДТП

19 січня 2021, 14:49 546
Читайте также на русском языке
Слідчому та його спільнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років
Слідчому та його спільнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Маріуполі Державне бюро розслідувань разом з поліцією затримали слідчого та його посередника відразу після отримання ними неправомірної вигоди: 30 тисяч гривень вилучено у посередника, 110 тисяч гривень - в автомобілі у слідчого поліції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

28-річний слідчий спільно з посередником - експрацівником поліції вимагали та отримали 140 тис. грн від місцевого мешканця за допомогу в уникненні кримінальної відповідальності через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Чоловіків затримали під час одержання 140 тисяч гривень біля будівлі Управління карного розшуку ГУ Нацполіції Донецької області у Маріуполі.

Раніше повідомлялось, що в Луганській області засуджено ексчиновника Держгеокадастру за хабар у 500 тисяч.

ДБР хабар ДТП смерть поліція Нацполіція
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Всі блоги »