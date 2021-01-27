Освітнім закладам семи областей на період негоди рекомендують перейти на "дистанційку"

Рекомендації надійшли від Міносвіти

Рекомендації надійшли від Міносвіти

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Міносвіти рекомендує навчальним закладам у семи областях в період негоди перейти на дистанційне навчання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки.

Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам навчальних закладів Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей в період ускладнення погодних умов бути готовими до прийняття рішення з організації освітнього процесу в дистанційній формі.

Таку рекомендацію спрямовано до областей за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з різким погіршенням погодних умов.

Крім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти і науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Міносвіти, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо запобігання переохолодженню учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.

Як повідомлялося раніше, сьогодні на Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване. Мерія просить людей сидіти вдома і максимально обмежити переміщення по вулицях.

Також сьогодні в Україні 117 населених пунктів у п'яти областях залишаються без світла. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.