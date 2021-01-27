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27 січня 2021, 18:29 7

Освітнім закладам семи областей на період негоди рекомендують перейти на "дистанційку"

27 січня 2021, 18:29 7
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Рекомендації надійшли від Міносвіти
Рекомендації надійшли від Міносвіти
Фото з відкритих джерел
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Міносвіти рекомендує навчальним закладам у семи областях в період негоди перейти на дистанційне навчання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки.

Міністерство освіти і науки України рекомендує керівникам навчальних закладів Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей в період ускладнення погодних умов бути готовими до прийняття рішення з організації освітнього процесу в дистанційній формі.

Таку рекомендацію спрямовано до областей за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з різким погіршенням погодних умов.

Крім того, всім обласним департаментам (управлінням) освіти і науки, закладам вищої освіти, підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління Міносвіти, рекомендовано вжити додаткових заходів щодо запобігання переохолодженню учасників освітнього процесу на період ускладнення погодних умов.

Як повідомлялося раніше, сьогодні на Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване. Мерія просить людей сидіти вдома і максимально обмежити переміщення по вулицях.

Також сьогодні в Україні 117 населених пунктів у п'яти областях залишаються без світла. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

негода Черкаська область Полтавська область Миколаїв навчання Чернігівська область Міносвіти Сумська область Кіровоградська область Одеська область
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