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27 січня 2021, 10:01 5

В Україні 117 населених пунктів у п'яти областях залишаються без світла

27 січня 2021, 10:01 5
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Фото: з відкритих джерел
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В Україні через складні погодні умови (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська - 79, Київська - 13, Одеська - 13 Чернігівська - 11 і Запорізька - 1", - йдеться у повідомленні.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, 26 січня через сніг та пориви вітру знеструмило 269 населених пунктів в 12 областях України.

ДСНС рятувальники електрика область ремонт
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