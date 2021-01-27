В Україні 117 населених пунктів у п'яти областях залишаються без світла

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Фото: з відкритих джерел

В Україні через складні погодні умови (мокрий сніг, дощ і пориви вітру) залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська - 79, Київська - 13, Одеська - 13 Чернігівська - 11 і Запорізька - 1", - йдеться у повідомленні.

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також у Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, 26 січня через сніг та пориви вітру знеструмило 269 населених пунктів в 12 областях України.