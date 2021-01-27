Образовательным учреждениям семи областей на период непогоды рекомендуют перейти на "дистанционку"

Рекомендации поступили от Минобразования

Рекомендации поступили от Минобразования

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Минобразования рекомендует учебным заведениям в семи областях в период непогоды перейти на дистанционное обучение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки.

Министерство образования и науки Украины рекомендует руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в период осложнения погодных условий быть готовыми к принятию решения по организации образовательного процесса в дистанционной форме.

Такая рекомендация направлена к областям по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погодных условий.

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям) образования и науки, учреждениям высшего образования, предприятиям, учреждениям и организациям, которые принадлежат к сфере управления Минобразования, рекомендовано принять дополнительные меры по предотвращению переохлаждения участников образовательного процесса на период осложнения погодных условий.

Как сообщалось ранее, сегодня на Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован. Мэрия просит людей сидеть дома и максимально ограничить перемещение по улицам.

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