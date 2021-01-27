На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)

Мерія просить людей сидіти вдома і максимально обмежити переміщення по вулицях

Мерія просить людей сидіти вдома і максимально обмежити переміщення по вулицях

Фото: mayupravo.com

В Одесі сьогодні, 27 січня, через сильний снігопад рух транспорту по вулицях міста ускладнено, утворилися великі пробки. Через сильний вітер дерева падають на проїжджу частину. Очікується, що найближчими днями у місті та області випаде місячна норма опадів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу одеської міськради.

Згідно з прогнозами синоптиків, сніг буде продовжуватися в Одесі протягом дня очікується випадання більш ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію ускладнює сильний вітер, до 15-20 метрів в секунду.

Мерія Одеси просить городян максимально обмежити переміщення по місту, без гострої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

Також одеситів просять бути пильними й не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, тому, що в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

На багатьох вулицях вже утворилися затори, стоїть майже весь центр міста.

Через сильні пориви вітру та налипання снігу в декількох районах міста вже впали дерева. Всі комунальні служби приведені в повну "боєготовність" і проводять усі необхідні роботи на своїх ділянках. Комунальники проводять розчищування тротуарів і посипають тротуари піском і сіллю.

Раніше повідомлялося, що в Україні 117 населених пунктів у п'яти областях залишаються без світла.