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26 січня 2021, 18:13 1

Через негоду на Дніпропетровщині знеструмленими залишаються 15 населених пунктів

26 січня 2021, 18:13 1
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У 27 населених пунктів світло уже повернули
У 27 населених пунктів світло уже повернули
Фото з відкритих джерел
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За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології та обласної Служби з надзвичайних ситуацій, упродовж всієї доби 26 січня в регіоні очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Негода вже стала причиною частини аварійних відключень електроенергії в області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК Дніпровські електромережі.

Ми вже повернули світло у 27 населених пунктів, 8400 мешканцям області. Ми відновили роботу 10-ти знеструмлених ліній 6-10 кВ та 176 трансформаторних підстанцій. Наразі знеструмленими залишаються 12 населених пунктів повністю та 3 частково. Всього – близько 1200 клієнтів. Знеструмлено 8 ліній електропередачі 6-10 кВ та 48 трансформаторних підстанцій. Найбільше відключень – у Верхньодніпровському та Синельниківському районах, - повідомляють у компанії.

У компанії також нагадують про обережність і попереджають про те, що негода триває.

У Дніпропетровській області погіршення погодних умов За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з...

Posted by ДТЕК Дніпровські електромережі on Tuesday, January 26, 2021

Як повідомлялося раніше, 8 січня в Україні було знеструмлено 85 населених пунктів через негоду.

А 21 січня на Львівщині через зсув грунту без газопостачання залишилися пів тисячі абонентів. Пошкодження газової труби сталося поблизу Трускавця.

негода електроенергія аварія Дніпропетровська область відключення
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