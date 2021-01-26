Стан здоров’я пораненого вчора військовослужбовця стабільно тяжкий

Його додатково прооперовано

Його додатково прооперовано

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АрміяInform.

Завдяки швидким та професійним зусиллям передової медичної групи воїну була надана кваліфікована медична допомога. І після стабілізації стану його вертольотом доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в м. Харків.

Військовослужбовець дістав наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені. Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом. Після проведення більш глибокого обстеження та комп’ютерної томографії військовослужбовця було додатково прооперовано.

На ранок стан хворого стабільно важкий, він у свідомості, функція правої легені задовільна, кровотечі немає. Він продовжує лікування, яке спрямоване на його відновлення та повернення у стрій, — зазначив провідний хірург Північного регіону підполковник медичної служби Сергій Шипілов.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів 25 січня на Донбасі бойовики поранили українського бійця. Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу.