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26 січня 2021, 22:02 10

Стан здоров’я пораненого вчора військовослужбовця стабільно тяжкий

26 січня 2021, 22:02 10
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Його додатково прооперовано
Його додатково прооперовано
Фото з відкритих джерел
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Стан здоров’я військовослужбовця, який 25 січня зазнав поранення поблизу населеного пункту Хутір Вільний, залишається стабільно тяжким.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АрміяInform.

Завдяки швидким та професійним зусиллям передової медичної групи воїну була надана кваліфікована медична допомога. І після стабілізації стану його вертольотом доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в м. Харків.

Військовослужбовець дістав наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені. Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом. Після проведення більш глибокого обстеження та комп’ютерної томографії військовослужбовця було додатково прооперовано.

На ранок стан хворого стабільно важкий, він у свідомості, функція правої легені задовільна, кровотечі немає. Він продовжує лікування, яке спрямоване на його відновлення та повернення у стрій, — зазначив провідний хірург Північного регіону підполковник медичної служби Сергій Шипілов.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів 25 січня на Донбасі бойовики поранили українського бійця. Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу.

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