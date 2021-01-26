Бойовики на Донбасі сьогодні двічі гатили по позиціях ЗСУ

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 26 січня 2021 року Слава Україні! Протягом поточної доби, 26 січня, на переважній частині ділянок в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. В передмісті Мар’їнки українські захисники зафіксували кілька пострілів снайпера російсько-окупаційних військ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає. У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 5 гектарів території та передали на знищення 99 вибухонебезпечний предметів. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Слава Україні!