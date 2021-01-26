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Обстріли на Донбасі: бойовики ранили українського бійця
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26 січня 2021, 08:11 10

Обстріли на Донбасі: бойовики ранили українського бійця

26 січня 2021, 08:11 10
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Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу
Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 25 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь зі зброї різних видів - мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів отримав поранення один український воїн. Військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна допомога лікарів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Тарамчука противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї та Павлополя окупанти використали проти наших захисників стрілецьку зброю, а неподалік Водяного - ще й підствольний гранатомет.

Від початку поточної доби, 26 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

ООС обстріл військова техніка бойовики окупанти
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