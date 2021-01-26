Состояние здоровья раненого вчера военнослужащего стабильно тяжелое

Его дополнительно прооперировали

Его дополнительно прооперировали

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АрмияInform.

Благодаря быстрым и профессиональным усилиям передовой медицинской группы воину была оказана квалифицированная медицинская помощь. И после стабилизации состояния его вертолетом доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в г. Харьков.

Военнослужащий получил сквозное пулевое ранение через правую половину грудной клетки с повреждением правого легкого. Ранение сопровождалось кровотечением и пневмотораксом. После проведения более глубокого обследования и компьютерной томографии военнослужащий был дополнительно прооперирован.

На утро состояние больного стабильно тяжелое, он в сознании, функция правого легкого удовлетворительна, кровотечения нет. Он продолжает лечение, которое направлено на его восстановление и возвращение в строй, — отметил ведущий хирург Северного региона подполковник медицинской службы Сергей Шипилов.

Как сообщалось, в результате обстрелов 25 января на Донбассе боевики ранили украинского бойца. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение.