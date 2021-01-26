Состояние здоровья раненого вчера военнослужащего стабильно тяжелое
Состояние здоровья военнослужащего, который 25 января получил ранения вблизи населенного пункта Хутор Свободный, остается стабильно тяжелым.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АрмияInform.
Благодаря быстрым и профессиональным усилиям передовой медицинской группы воину была оказана квалифицированная медицинская помощь. И после стабилизации состояния его вертолетом доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в г. Харьков.
Военнослужащий получил сквозное пулевое ранение через правую половину грудной клетки с повреждением правого легкого. Ранение сопровождалось кровотечением и пневмотораксом. После проведения более глубокого обследования и компьютерной томографии военнослужащий был дополнительно прооперирован.
На утро состояние больного стабильно тяжелое, он в сознании, функция правого легкого удовлетворительна, кровотечения нет. Он продолжает лечение, которое направлено на его восстановление и возвращение в строй, — отметил ведущий хирург Северного региона подполковник медицинской службы Сергей Шипилов.
Как сообщалось, в результате обстрелов 25 января на Донбассе боевики ранили украинского бойца. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение.