Юриста однієї з найбільших українських компаній-провайдерів судитимуть за державну зраду

У змові з власником компанії підключив її мережі до Системи оперативно-розшукових заходів, що працює на ФСБ РФ

У змові з власником компанії підключив її мережі до Системи оперативно-розшукових заходів, що працює на ФСБ РФ

Фото з відкритих джерел

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно юриста однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, власник української компанії, яка надає спектр IT-послуг для великих корпоративних клієнтів, державних структур, провайдерів і операторів телекомунікацій, малого і середнього бізнесу та фізичних осіб, за попередньою змовою із юристом вказаної компанії та за пособництва громадянина РФ, підключили телекомунікаційні мережі вказаної юридичної особи до Системи оперативно-розшукових заходів.

Ця система здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів в мережі Інтернет на території півострова Крим в інтересах ФСБ країни-окупанта. Також IT-компанія надала доступ до мережі апаратно-програмного комплексу "Ревізор", що призначений для блокування доступу до інформаційних ресурсів, контенту та сайтів в мережі Інтернет, перелік яких визначено "Роскомнадзором", в тому числі офіційних державних інформаційних ресурсів України.

Розміщення вказаного обладнання для проведення оперативно-розшукових заходів та збереження на ньому інформації надає можливість РФ і окремим підрозділам ФСБ РФ та їх представникам отримати доступ до змісту спілкування абонентів, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополі, відомостей щодо їх місцезнаходження, обсягу отриманих послуг. Дана інформація використовується спецслужбами для виявлення та переслідування осіб, які не згодні зі зміною меж території України та окупацією Криму, а також для протидії законній діяльності правоохоронних та інших державних органів на території України, - йдеться в повідомленні.

Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації.



Матеріали щодо власника компанії, який надавав іноземній організації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, виділені в окреме провадження, досудове розслідування зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Обвинувальний акт стосовно ще одного співучасника скеровано до суду у червні 2020 року.



Як повідомлялося раніше, в Кіровоградській області затримали агента ФСБ РФ. Затриманому вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Також оголошений в розшук директор підприємства, яке заправляло військові літаки в Сімферополі. Йому повідомлено про підозру в державній зраді.