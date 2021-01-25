Одесская полиция отработала 262 объекта из 373 якобы заминированных

Взрывчатка не найдена

Взрывчатка не найдена

Фото: полиции Одесской области

К проверке сообщения о заминировании 373 детсадов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов Одессы и области привлечено около сотни полицейских.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУНП Одесской области.

Для проверки информации о якобы минировании 373 объектов на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

По состоянию на 21:30 отработано более 262 объектов, взрывоопасных устройств или предметов не обнаружено, - сообщают в полиции.

Для обследования учреждений образования задействовано около сотни полицейских. Проверки сообщений продолжаются.

Как сообщалось, сегодня в Одессе "заминировали" 373 детских учебных заведения: полиция взялась за проверку. О заминировании написали на электронную почту правоохранителей.