На Рівненщині обстріляли будинок місцевого депутата

До поліції звернулася дружина депутата - місцева підприємиця

До поліції звернулася дружина депутата - місцева підприємиця

Фото з відкритих джерел

На Рівненщині невідомі злочинці обстріляли будинок, у якому проживає родина депутата Вараської міської ради.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Рівненської області.

До поліції близько 23 години вечора із письмовою заявою звернулась 31-річна жителька села Стара Рафалівка і повідомила, що близько 10 ранку вона виявила пошкоджені вікна у своєму будинку, ймовірно внаслідок пострілів.

Поліціянтам власниця будинку, яка також є приватним підприємцем, розповіла, що близько четвертої ранку чула підозрілі звуки та гавкіт собаки.

Під час огляду місяця події слідчо-оперативна група виявила пошкодження трьох вікон. Слідчі вилучили чотири предмети, схожі на частини від куль, які залишилися між камерами склопакетів.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмету, заздалегідь заготовлено для нанесення тілесних ушкоджень слідчі відділення поліції № 1 (смт Володимирець) розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Поліціянти розглядають різні версії інциденту, одна з яких пов’язана із професійною діяльністю чоловіка, який є депутатом Вараської міської ради.

У рамках кримінального провадження правоохоронці проводять слідчі дії та розшукові заходи з метою встановлення зловмисників.

Нагадаємо, у Миколаєві місцевий житель влаштував стрілянину та поранив дитину.