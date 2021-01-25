В Одесі "замінували" 373 дитячих навчальних закладів: поліція взялася за перевірку

Про замінування написали на електронну пошту правоохоронців

Про замінування написали на електронну пошту правоохоронців

Фото з відкритих джерел

В Одесі невідомі повідомили про замінування 373 дитячих навчальних закладів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, пише RegioNews.

Зазначається, що про замінування написали на електронну пошту правоохоронців. Тепер копи перевіряють 373 установ – дитячі сади, школи, ліцеї та навчально-виховні комплекси Одеси.

На місці зараз перебувають слідчі поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники.

Нагадаємо, 15 січня в Одесі повідомили про замінування майже 200 дитячих садків.