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24 січня 2021, 12:55 4

Майже 200 скарг за тиждень: мовний омбудсмен розповів про обслуговування українською

24 січня 2021, 12:55 4
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Найбільше скарг надійшло з Києва та Київської області
Найбільше скарг надійшло з Києва та Київської області
Фото: Міністерство фінансів України
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До Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови за тиждень надійшло 195 скарг про порушення норми закону, яка передбачає обслуговування українською.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За перший тиждень дії нового мовного закону до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг і звернень громадян, найбільша кількість яких - з Києва та Київської області (74), найменша – з півдня та сходу України. Львів’яни надіслали 17 звернень, одесити та харків’яни - по 12.

Більшість із них стосувалися відсутності української версії сайтів інтернет-видань та сайтів інтернет-магазинів (117), про порушення своїх прав у сфері обслуговування заявили 34 громадянина, щодо розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою – 25, порушення мовного законодавства в галузі освіти - 4, використання посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування недержавної мови під час виконання своїх обов’язків - 3.

На телефонну лінію Секретаріату за наданням додаткової інформації та консультацій звернулося близько 50 осіб. Громадяни, серед іншого, просять роз'яснити, чи зобов’язані представники сфери обслуговування надавати інформацію про товари та послуги недержавною мовою на прохання споживача.

Рівно тиждень тому, 16 січня, набула чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української...

Posted by Уповноважений із захисту державної мови on Friday, January 22, 2021

Нагадаємо, тиждень тому, 16 січня, набула чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка передбачає повний перехід сфери послуг на українську мову.

закон українська мова Омбудсмен Тарас Кремінь сфера послуг
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