Омбудсмен Денісова повідомила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожено

За її словами, російська сторона відмовляється обговорювати його до виконання певних умов

За її словами, російська сторона відмовляється обговорювати його до виконання певних умов

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На сьогодні процес обміну полоненими на Донбасі заморожено. Російська сторона відмовляється обговорювати його до виконання певних умов.

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, процес щодо обміну полоненими на сьогодні заморожено і нічого не відбувається.

"Я нещодавно, 3 грудня, спілкувалася з так званою уповноваженою ... так званої "Донецької народної республіки", ми обговорювали це питання. Нам потрібно рухатися в цьому напрямку...", - зазначила Денісова.

Вона додала, що це питання опрацьовується з віцепрем'єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, 16 січня бойовики повідомили про односторонню передачу Україні полонених.