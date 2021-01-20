12:16  20 січня
Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
16:00  20 січня
У Хмельницькій області звільнять більше тисячі працівників РДА
18:37  20 січня
На Донбасі - тиша, жодного обстрілу за добу
UA | RU
UA | RU
20 січня 2021, 17:36 51

Омбудсмен Денісова повідомила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожено

20 січня 2021, 17:36 51
Читайте также на русском языке
За її словами, російська сторона відмовляється обговорювати його до виконання певних умов
За її словами, російська сторона відмовляється обговорювати його до виконання певних умов
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На сьогодні процес обміну полоненими на Донбасі заморожено. Російська сторона відмовляється обговорювати його до виконання певних умов.

Як пише RegioNews, про це на брифінгу заявила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, процес щодо обміну полоненими на сьогодні заморожено і нічого не відбувається.

"Я нещодавно, 3 грудня, спілкувалася з так званою уповноваженою ... так званої "Донецької народної республіки", ми обговорювали це питання. Нам потрібно рухатися в цьому напрямку...", - зазначила Денісова.

Вона додала, що це питання опрацьовується з віцепрем'єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, 16 січня бойовики повідомили про односторонню передачу Україні полонених.

обмін полонених Донбас Україна війна Омбудсмен
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »