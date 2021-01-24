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24 января 2021, 12:55 8

Почти 200 жалоб за неделю: языковой омбудсмен рассказал об обслуживании на украинском

24 января 2021, 12:55 8
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Больше всего жалоб поступило из Киева и Киевской области
Больше всего жалоб поступило из Киева и Киевской области
Фото: Министерство финансов Украины
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В Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка за неделю поступило 195 жалоб о нарушении нормы закона, которая предусматривает обслуживание на украинском.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

За первую неделю действия нового языкового закона в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан, наибольшее количество которых - из Киева и Киевской области (74), наименьшая – с юга и востока Украины. Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане - по 12.

Большинство из них касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (117), о нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, относительно размещения внешней рекламы на негосударственном языке – 25, нарушение языкового законодательства в области образования - 4, использование должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственной языка во время выполнения своих обязанностей - 3.

На телефонную линию Секретариата за предоставлением дополнительной информации и консультаций обратилось около 50 человек. Граждане, среди прочего, просят объяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на негосударственном языке по просьбе потребителя.

Ровно неделю назад, 16 января, вступило в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского...

Posted by Уполномоченный по защите государственного языка on Friday, January 22, 2021

Напомним, неделю назад, 16 января, вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая предусматривает полный переход сферы услуг на украинский язык.

закон украинский язык Омбудсмен Тарас Кремень сфера услуг
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