З 16 січня сфера послуг переходить виключно на українську мову

Документ передбачає, що всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, будуть зобов'язані обслуговувати споживачів українською мовою

Документ передбачає, що всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, будуть зобов'язані обслуговувати споживачів українською мовою

Фото: Страна

Сьогодні, 16 січня, в Україні набрала чинності норма закону про тотальну українізацію, згідно з якою вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову, крім випадків, коли споживач окремо попросив обслуговувати його іншою мовою.

Як пише RegioNews, документ опублікований на сайті Верховної Ради.

Зокрема, набирає чинності стаття 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка закріпить остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову.

Документ передбачає, що всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, будуть зобов'язані обслуговувати споживачів українською мовою. Це стосується супермаркетів, інтернет-магазинів, кафе, банків, АЗС, аптек тощо

Також за законом виробники і продавці в Україні зобов'язані надавати споживачам інформацію про товари, роботах чи послугах державною мовою. Але така інформація може дублюватися на будь-яку інший мову.

При цьому тільки на прохання клієнта постачальник чи продавець можуть (але не обов'язково) здійснити обслуговування іншою мовою.

Самих продавців, офіціантів та інших працівників сфери послуг штрафувати не зможуть - штрафи починають діяти тільки з 16 липня 2022 року (їм загрожує стягнення від 5100 до 6800 гривень).

Раніше повідомлялося, що чиновників у 2021 році зобов'яжуть складати іспит на знання української мови.