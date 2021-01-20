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20 січня 2021, 19:02 5

Бойовики незабаром можуть передати Україні дев’ятьох полонених – Денісова

20 січня 2021, 19:02 5
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Обмін полоненими, за словами омбудсмена, має відбутися найближчим часом
Обмін полоненими, за словами омбудсмена, має відбутися найближчим часом
Фото: із відкритих джерел
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Бойовики ОРДЛО найближчим часом передадуть українській стороні "через посередника" дев’ять незаконно утримуваних осіб.

Про це під час брифінгу на КПВВ "Золоте" у Луганській області повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.

Я опираюся на те, що буде передача тих, які незаконно утримувалися у так званих "ЛНР", "ДНР", - сказала вона.

За словами омбудсмена, у слідчий ізолятор в Луганську доставлені троє осіб, яких готують на передачу, у СІЗО окупованого Донецька доставили шість осіб.

Їх зараз годують, миють, надають їм медичну допомогу, надають охайного вигляду. І я думаю, що сьогодні ввечері (20 січня) або завтра зранку (21 січня) їх передадуть через такий маршрут: Луганськ, Донецьк – Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Тобто, ми в очікуванні", - розповіла Денісова.

Вона також зазначила, що наразі більше ніякої інформації надати не може. Імена полонених, яких передадуть Україні, також не відомі.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Денісова повідомила, що процес обміну полоненими на Донбасі заморожено.

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