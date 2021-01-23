В Україні зафіксовано 4928 нових випадків COVID-19

Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник

Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник

Фото з відкритих джерел

4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року.

Про це повідомим міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1 862 особи; летальних випадків – 116; одужало – 13 138 осіб; здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 187 897 осіб; одужало – 942 107 осіб; летальних випадків – 21 778; проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495, - повідомив міністр.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Friday, January 22, 2021

Як повідомлялося раніше, Степанов сказав, коли пандемія коронавірусу піде на спад. Планується, що хвороба піде на спад наприкінці 2021 року.