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23 января 2021, 11:51 3

В Украине зафиксировано 4928 новых случаев COVID-19

23 января 2021, 11:51 3
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В частности, заболели 166 детей и 261 медработник
В частности, заболели 166 детей и 261 медработник
Фото из открытых источников
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4 928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 января 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В частности, заболели 166 детей и 261 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 862 человека; летальных случаев – 116; выздоровел – 13 138 человек; осуществлен тестирований за сутки – 40 144 (в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477).

За все время пандемии в Украине заболело – 1 187 897 человек; выздоровел – 942 107 человек; летальных исходов – 21 778; проведен ПЦР-тестирований – 6 080 495, - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, January 22, 2021

Как сообщалось ранее, Степанов сказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад. Планируется, что болезнь пойдет на спад в конце 2021 года.

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