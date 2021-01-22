Київ закупить один мільйон доз COVID-вакцин - Кличко

Переговори ведуться з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини

Переговори ведуться з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада вже веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями, аби закупити 1 мільйон доз вакцини проти коронавірусу.

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Столична влада веде переговори з кількома американськими та європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу. Я використовую всі свої іноземні контакти та зв’язки, для того, щоб забезпечити киян вакциною. Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян", - заявив Віталій Кличко.

За його словами, у міської влади є попередні домовленості з деякими виробникам. Крім того, столиця готова до процесу початку масової вакцинації: є необхідні умови для зберігання препаратів, кабінети для щеплень, та медичні працівники, з якими централізовано буде проведено навчання.

На придбання вакцини підуть кошти з бюджету міста.

Місто закупатиме вакцину напряму, у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей", - підкреслив мер.

Як повідомлялося раніше, 3 січня ДП "Медзакупівлі заявило, що для придбання російської вакцини від COVID немає раціональних підстав.

Але вже 8 січня Степанов підтвердив початок реєстрації російської вакцини від COVID-19 в Україні.

А 14 січня МОЗ отримало документи на реєстрацію в Україні російської вакцини від COVID-19.