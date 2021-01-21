Активисту из "Партии Шария" принесли повестку в СБУ - Гончаренко
Народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что активисту из "Партии Шария" сегодня, 21 января, принесли повестку в Службу безопасности Украины.
Об этом Гончаренко написал в Facebook, передает RegioNews.
К активистам Шария пришли сотрудники СБУ в рамках оперативного производство в отношении посягательство на территориальную целостность Украины", - сообщил депутат.
Также работники СБУ вручили одному из активистов "Партии Шария" повестку.
Гончаренко напомнил, что в ноябре написал заявление по которому представители СБУ открыли уголовное производство против блогера Анатолия Шария. Тогда он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта страны была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.
Напомним, 23 июля стало известно, что в Украине хотят запретить партию Шария. Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии.
7 ноября СБУ возбудила уголовное дело против Шария за посягательство на территориальную целостность страны.
Также Шарий рассказал, кто в Офисе президента хочет запретить его партию.