Активисту из "Партии Шария" принесли повестку в СБУ - Гончаренко

Правоохранители вручили повестку по делу о публикации в YouTube карты Украины без Крыма

Правоохранители вручили повестку по делу о публикации в YouTube карты Украины без Крыма

Фото: из открытых источников

Народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что активисту из "Партии Шария" сегодня, 21 января, принесли повестку в Службу безопасности Украины.

Об этом Гончаренко написал в Facebook, передает RegioNews.

К активистам Шария пришли сотрудники СБУ в рамках оперативного производство в отношении посягательство на территориальную целостность Украины", - сообщил депутат.

Также работники СБУ вручили одному из активистов "Партии Шария" повестку.

Гончаренко напомнил, что в ноябре написал заявление по которому представители СБУ открыли уголовное производство против блогера Анатолия Шария. Тогда он опубликовал видео на YouTube с изображением, где карта страны была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

Напомним, 23 июля стало известно, что в Украине хотят запретить партию Шария. Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии.

7 ноября СБУ возбудила уголовное дело против Шария за посягательство на территориальную целостность страны.

Также Шарий рассказал, кто в Офисе президента хочет запретить его партию.