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10 грудня 2020, 18:07 101

Шарій розповів, хто в Офісі президента хоче заборонити його партію

10 грудня 2020, 18:07 101
Читайте также на русском языке
Він стверджує, що до цього причетний також президент Зеленський
Він стверджує, що до цього причетний також президент Зеленський
Фото: Facebook
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Блогер і лідер "Партії Шарія" Анатолій Шарій заявив, що до спроб заборонити його політичну силу через суд причетний ексспівробітник СБУ Роман Матковський за вказівкою із Офісу президента.

Про це Анатолій Шарій повідомив в Telegram, передає RegioNews.

Матковського журналісти раніше називали причетним до організації акції під будинком активіста Віталія Шабуніна.

Роман Матковський отримав завдання про закриття Партії Шарія "будь-якими способами" на "нараді" в офісі Президента України. Розпорядження - особисто В.А.Зеленского. "Вова ні при чому, це все оточення!", - написав Шарій.

Раніше в своєму YouTube-каналі він опублікував запис розмови між, ймовірно, заступницею міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольгою Онищук та високопоставленим чиновником, який може мати безпосереднє відношення до Офісу президента.

Шарій заявляє, що вони обговорювали позов Віктора Шарія про заборону Партії Шарія, а також відкриту кримінальнау справу проти її лідера.

Ольга Миколаївна, у нас загальна проблема з Партією Шарія. Ми зараз займаємося двома напрямками: підробка документів, і друга - там ми знайшли Шарія Віктора, який давав згоду нотаріальну на використання його прізвища. Він в Дніпропетровську знаходиться", - повідомив голос чиновника.

Також Шарій стверджує, що під час цієї розмови, ймовірно, Онищук сказала, що їй потрібно "поговорити з першим" на цю тему. За словами Шарія, "перший" - це президент Володимир Зеленський, з яким особисто обговорювалося питання закриття Партії Шарія та скасування її реєстрації.

Також голос "чиновника" сказав, що "Нацкорпус" можна залучити на свою сторону "в плані впливу на суд і все інше".

Керівником Білого був, мені здається, Роман Матковський. Такий собі тихий чоловік. Це вони придумали операцію "Шатун", пам'ятайте ту маячню? Під будинком Шабуніна влаштували мітинг, але спалився тоді, а був начальником Департаменту Т. При Зеленському його взяли назад і підвищили", - написав Шарій в Facebook.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити партію Шарія. Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії.

7 листопада СБУ порушила кримінальну справу проти Шарія за посягання на територіальну цілісність країни.

Анатолій Шарій Партія Шарія Офіс президента кримінальна справа Володимир Зеленський
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