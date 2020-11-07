15:04  07 листопада
В Умані розпочали проводити операції на серці
16:31  07 листопада
У Кривому Розі ТВК не оголосила результати виборів через судову тяганину
10:06  07 листопада
Доба в ООС: бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2020, 13:26 116

СБУ порушила кримінальну справу проти Шарія – нардеп від "ЄС" Гончаренко

07 листопада 2020, 13:26 116
Читайте также на русском языке
Справу відкрили за посягання на територіальну цілісність країни
Справу відкрили за посягання на територіальну цілісність країни
Фото: скрін відео
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти блогера Анатолія Шарія за посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

В одному зі своїх відео Шарій вставив на прев`ю карту України без Криму й Донбасу, що і послужило причиною звернення нардепа до Служби безпеки.

Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з превью, де карта України без Криму та частині Луганської та Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити партію Шарія. Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії.

СБУ Анатолій Шарій кримінальна справа держзрада Олексій Гончаренко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Харкові автомобіль врізався в зупинку, постраждали п'ятеро людей
06 листопада 2020, 21:30
У Львові затримали члена міжнародного злочинного угруповання "Лоту Гулі”
06 листопада 2020, 16:04
На Закарпатській митниці викрили корупційну схему під час ввезення автомобілів із Європи
06 листопада 2020, 15:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »