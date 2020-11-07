СБУ порушила кримінальну справу проти Шарія – нардеп від "ЄС" Гончаренко

Справу відкрили за посягання на територіальну цілісність країни

Справу відкрили за посягання на територіальну цілісність країни

Фото: скрін відео

Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти блогера Анатолія Шарія за посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

В одному зі своїх відео Шарій вставив на прев`ю карту України без Криму й Донбасу, що і послужило причиною звернення нардепа до Служби безпеки.

Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з превью, де карта України без Криму та частині Луганської та Донецької областей. У документі повідомляється, що у зв'язку з цим ведеться досудове розслідування за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Україні хочуть заборонити партію Шарія. Вирішується питання про відкриття провадження про скасування державної реєстрації партії.