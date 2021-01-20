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20 січня 2021, 17:04 9

У Києві зафіксували забруднення повітря через активну роботу котлових систем – міськадміністрація

20 січня 2021, 17:04 9
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Різкий запах гару відчувається в різних районах Києва
Різкий запах гару відчувається в різних районах Києва
Фото з відкритих джерел
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Перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння і пилу зафіксовано в Дарницькому районі Києва. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) пов'язують це з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КМДА.

Станом на 19 січня спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій продуктів горіння та пилу в Дарницькому районі столиці. За даними пунктів спостереження за забрудненням атмосферного повітря (вул. Вербицького, 26 - Дарницький район), станом на 9:10 20 січня є перевищення разових концентрацій твердих частин (пилу PM1, PM2, 5), - повідомляє Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації в середу.

У повідомленні зазначено, що ввечері 19 січня лабораторія КАРС здійснила заміри повітря й зафіксувала перевищення показників продуктів горіння, а саме діоксиду азоту та оксиду вуглецю вдвічі. Різкий запах гару відчувається в різних районах Києва.

За даними стаціонарних постів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 19 січня, у повітрі відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту та діоксиду сірки (продуктів горіння) в 1,5-2 рази.

Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі... Ці погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднювальних речовин на поверхні землі. У зв'язку з різким зниженням температурних показників мешканці приватних садиб почали активно спалювати тверді побутові відходи, до яких також потрапляє сміття з пластиком, що впливає на забруднення повітря, - зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

Нагадаємо, у жовтні минулого року повідомлялося, що Київ знову потрапив у ТОП-3 міст світу із найбруднішим повітрям.экол

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