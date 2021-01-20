У Києві вибухнув газ у п'ятиповерхівці: знесло вікна, ніхто не постраждав

Вибух стався в 5-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі за адресою вулиця Курнатовського, 24

Вибух стався в 5-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі за адресою вулиця Курнатовського, 24

Фото з відкритих джерел

У Києві стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку. В одній з квартир вибухнув газ під час зварювальних робіт, постраждалих в результаті інциденту немає.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що вибух стався в 5-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі за адресою вулиця Курнатовського, 24. На місці рятувальники встановили, що в квартирі на третьому поверсі на кухні стався вибух газу без подальшого горіння.

"В результаті вилетіли 2 склопакети (в кухні і кімнаті). За попередніми даними, двоє чоловіків проводили газозварювальні роботи на стояку, коли стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Обставини даного інциденту встановлює слідство.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху повалилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів.