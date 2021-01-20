В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха из-за активной работы котловых систем – горадминистрация

Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева

Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева

Фото из открытых источников

Превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли зафиксировано в Дарницком районе Киева. В Киевской городской государственной администрации (КГГА) связывают это с активной работой котловых систем в частном секторе в связи с резким снижением температуры.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМДА.

По состоянию на 19 января наблюдается превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения и пыли в Дарницком районе столицы. По данным пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ул. Вербицкого, 26 - Дарницкий район), по состоянию на 9:10 20 января есть превышение разовых концентраций твердых частиц (пыли PM1, PM2, 5), - сообщает Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации в среду.

В сообщении отмечается, что вечером 19 января лаборатория КАРС осуществила замеры воздуха и зафиксировала превышение показателей продуктов горения, а именно диоксида азота и оксида углерода вдвое. Резкий запах гари ощущается в разных районах Киева.

По данным стационарных постов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на 19 января, в воздухе отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота и диоксида серы (продуктов горения) в 1,5-2 раза.

Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе... Эти погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. В связи с резким понижением температурных показателей жители частных усадеб начали активно сжигать твердые бытовые отходы, к которым также попадает мусор с пластиком, что влияет на загрязнение воздуха, - отметил и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что Киев снова попал в ТОП-3 городов мира с самым грязным воздухом.