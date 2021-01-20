В уряді планують виділити кошти МВС на вакцинацію від COVID-19

Відповідно до протокольного доручення МВС, Мінфін та МОЗ розроблять проєкт документу про виділення коштів

Відповідно до протокольного доручення МВС, Мінфін та МОЗ розроблять проєкт документу про виділення коштів

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів доручив розглянути на порядку денному виділення коштів Міністерству внутрішніх справ для вакцинування груп населення з критичним ризиком інфікування COVID-19.

Про це під час засідання уряду сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

Протокольне доручення. Відповідно до нашої розмови на апаратній нараді, МВС разом з Мінфіном та МОЗом, відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік, забезпечити невідкладне внесення в основному порядку на розгляд уряду проєкту акту щодо виділення коштів Міністерству внутрішніх справ для вакцинування груп населення з критичним ризиком інфікування проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 та професійних груп, - сказав Арсен Аваков.

Як повідомлялося, у МОЗ вже готують список осіб, яких вакцинуватимуть від COVID-19 першочергово.

Раніше повідомлялося, що Степанов планує до березня 2022 охопити вакцинацією половину населення України. Міністр зазначив, що доступ до вакцини матимуть усі українці, які захочуть щепитися за рахунок держави.