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20 січня 2021, 14:22 4

В уряді планують виділити кошти МВС на вакцинацію від COVID-19

20 січня 2021, 14:22 4
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Відповідно до протокольного доручення МВС, Мінфін та МОЗ розроблять проєкт документу про виділення коштів
Відповідно до протокольного доручення МВС, Мінфін та МОЗ розроблять проєкт документу про виділення коштів
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів доручив розглянути на порядку денному виділення коштів Міністерству внутрішніх справ для вакцинування груп населення з критичним ризиком інфікування COVID-19.

Про це під час засідання уряду сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає RegioNews.

Протокольне доручення. Відповідно до нашої розмови на апаратній нараді, МВС разом з Мінфіном та МОЗом, відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік, забезпечити невідкладне внесення в основному порядку на розгляд уряду проєкту акту щодо виділення коштів Міністерству внутрішніх справ для вакцинування груп населення з критичним ризиком інфікування проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 та професійних груп, - сказав Арсен Аваков.

Як повідомлялося, у МОЗ вже готують список осіб, яких вакцинуватимуть від COVID-19 першочергово.

Раніше повідомлялося, що Степанов планує до березня 2022 охопити вакцинацією половину населення України. Міністр зазначив, що доступ до вакцини матимуть усі українці, які захочуть щепитися за рахунок держави.

вакцина Арсен Аваков бюджет Мінфин МОЗ МВС
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