У МОЗ вже готують список осіб, яких вакцинуватимуть від COVID-19 першочергово
В електронній системі охорони здоров'я буде враховуватися кожен провакцинований
В електронній системі охорони здоров'я буде враховуватися кожен провакцинований
Міністерство охорони здоров'я готує список тих, кого будуть вакцинувати від коронавірусу, в електронній системі МОЗ буде враховуватися кожен провакцинований.
Про це інформує RegioNews з посиланням на LB.ua.
Так, зазначається, що Міністерство охорони здоров'я готує список осіб, яких необхідно вакцинувати від коронавірусу у першу чергу.
Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що "в електронній системі охорони здоров'я буде враховуватися кожен провакцинований".
Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19.
Також у Кабміні сказали, скільки всього доз COVID-вакцин безкоштовно отримає Україна.
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