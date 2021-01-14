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14 січня 2021, 17:52 6

У МОЗ вже готують список осіб, яких вакцинуватимуть від COVID-19 першочергово

14 січня 2021, 17:52 6
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В електронній системі охорони здоров'я буде враховуватися кожен провакцинований
В електронній системі охорони здоров'я буде враховуватися кожен провакцинований
Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я готує список тих, кого будуть вакцинувати від коронавірусу, в електронній системі МОЗ буде враховуватися кожен провакцинований.

Про це інформує RegioNews з посиланням на LB.ua.

Так, зазначається, що Міністерство охорони здоров'я готує список осіб, яких необхідно вакцинувати від коронавірусу у першу чергу.

Заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що "в електронній системі охорони здоров'я буде враховуватися кожен провакцинований".

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19.

Також у Кабміні сказали, скільки всього доз COVID-вакцин безкоштовно отримає Україна.

коронавірус Україна вакцина українці МОЗ
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