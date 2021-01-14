У МОЗ вже готують список осіб, яких вакцинуватимуть від COVID-19 першочергово

В електронній системі охорони здоров'я буде враховуватися кожен провакцинований

В електронній системі охорони здоров'я буде враховуватися кожен провакцинований

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Міністерство охорони здоров'я готує список тих, кого будуть вакцинувати від коронавірусу, в електронній системі МОЗ буде враховуватися кожен провакцинований.

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