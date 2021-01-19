Україна не планує закуповувати ПЛР-тести виробництва РФ, - Степанов

Більшість тестів закуповується в українського виробника

Більшість тестів закуповується в українського виробника

Фото: Facebook-сторінка МОЗ

Міністр охорони здоров’я стверджує, що Україна не закуповувала і не планує закуповувати ПЛР-тести виробництва РФ.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на прес-брифінгу, передає RegioNews.

Тести закуповувалися в Китаї, США, Кореї, Польщі, Німеччини, Великій Британії, Франції, Австрії, Канаді, Чехії, Туреччині, Сінгапурі. РФ тут немає. Більшість ПЛР-тестів закуповується в українського виробника "Українські генетичні технології" і за держзамовленням, і приватними лабораторіями, - сказав він.

За словами міністра, в Україні є три юрособи, зареєстровані в РФ, які здійснюють свою діяльність через українських постачальників.

Процентне співвідношення використання ПЛР-систем, виробництво яких зареєстровано в РФ, становить менше ніж 0,6%. Це використовується виключно в якихось приватних лабораторіях. Держава точно не закуповувала, не закуповує і закуповувати не планує, - сказав Степанов.

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я України Максим Степанов за 19 січня: Щороку від онкологічних... Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, January 19, 2021

Раніше повідомлялося, що Степанов закликав українців здавати ПЛР-тести на COVID-19. У сімейних лікарів є засоби для тестування, вважає міністр.

Нагадаємо, у грудні головний санітарний лікар України Ляшко повідомляв, що в Україні змінять ПЛР-тести через новий штам COVID-19. Нові ПЛР-системи будуть виловлювати білок нового вірусу.