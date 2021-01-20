Україну готують до введення COVID-паспортів - Ляшко

Всіх щеплених заноситимуть в електронну систему

Всіх щеплених заноситимуть в електронну систему

Фото: з відкритих джерел

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що в Україні готуються до введення паспортів вакцинації від COVID-19.

Як передає RegioNews, про це Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, усіх щеплених будуть заносити в електронну систему охорони здоров’я. Коли на міжнародному рівні запровадять обов’язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Також, за словами головного санітарного лікаря, уряд робить все можливе, щоб вакцинувати населення України від 18 років безоплатно двома дозами вакцини.

Нагадаємо, раніше Степанов пообіцяв видавати "COVID-паспорта" українцям при вакцинації.