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20 января 2021, 14:22 3

В правительстве планируют выделить средства МВД на вакцинацию от COVID-19

20 января 2021, 14:22 3
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Согласно протокольного поручения МВД, Минфин и Минздрав разработают проект документа о выделении средств
Согласно протокольного поручения МВД, Минфин и Минздрав разработают проект документа о выделении средств
Фото из открытых источников
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Кабинет министров поручил рассмотреть на повестке дня выделение средств Министерству внутренних дел для вакцинации групп населения с критическим риском инфицирования COVID-19.

Об этом во время заседание правительства сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.

Протокольное поручение. Согласно нашего разговора на аппаратном совещании, МВД вместе с Минфином и Минздравом, согласно пункту 24 статьи 14 Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2021 год, обеспечить безотлагательное внесение в основном порядке на рассмотрение правительства проекта акта о выделении средств Министерству внутренних дел для вакцинации групп населения с критическим риском инфицирования против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2 и профессиональных групп, - сказал Арсен Аваков.

Как сообщалось, в Минздраве уже готовят список лиц, которых будут вакцинировать от COVID-19 первоочередно.

Ранее сообщалось, что Степанов планирует до марта 2022 охватить вакцинацией половину населения Украины. Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят привиться за счет государства.

вакцина Арсен Аваков бюджет Минфин Минздрав МВД
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