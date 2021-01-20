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Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
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20 січня 2021, 12:16 10

Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування

20 січня 2021, 12:16 10
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Кількість тих, хто готовий заплатити за щеплення, трохи зросла
Кількість тих, хто готовий заплатити за щеплення, трохи зросла
Фото: з відкритих джерел
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Більш ніж половина українців не готові вакцинуватися від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.

Про це свідчать результати опитування групи Рейтинг, передає RegioNews.

Так, готові робити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, - 39%, не готові - 56%. За умови, що щеплення буде безкоштовною, готові вакцинуватися - 43% (не готові - 52%).

Підтримка безкоштовної вакцинації в динаміці впала (у листопаді 2020 року безкоштовні щеплення підтримували 55%). Натомість кількість тих, хто готовий заплатити за щеплення, дещо зросла.

Дослідження проходило з 14-16 січня 2021 року, опитали 1600 респондентів у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Нагадаємо, раніше Степанов пообіцяв видавати "COVID-паспорта" українцям при вакцинації.

коронавірус вакцина карантин опитування пандемія
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