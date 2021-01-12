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12 січня 2021, 19:57 6

Степанов планує до березня 2022 охопити вакцинацією половину населення України

12 січня 2021, 19:57 6
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Міністр зазначив, що доступ до вакцини матимуть усі українці, які захочуть щепитися за рахунок держави
Міністр зазначив, що доступ до вакцини матимуть усі українці, які захочуть щепитися за рахунок держави
Фото з відкритих джерел
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Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій в кінці грудня затвердив план імунізації населення від COVID-19. Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Міністр зазначив, що доступ до вакцини матимуть усі українці, які захочуть щепитися за рахунок держави.

Ми плануємо закінчити вакцинацію до початку наступного року – в першому кварталі 2022 року, – заявив Степанов.

Він зазначив, що це залежить від кількості вакцин, яка буде приїжджати в Україну. Вакцину повинні отримати 20 мільйонів українців.

Повірте, зволікати ніхто не буде. Соціологічне дослідження показує, що 50 – 55% українців готові вакцинуватися, – сказав міністр.

Степанов додав, що плану вакцинації після березня 2022 року немає.

Щодо комерційного ринку, як зазначив глава Мінздоров'я, як тільки з'явиться можливість офіційно завозити вакцину на територію України, то в міністерстві цьому сприятимуть.

МОЗ не втручається у діяльність цього ринку. Винятково, як регулятор доступу вакцин на ринок України: щоб вони були зареєстрованими, безпечними для використання, – додав Степанов.

Як повідомлялося, прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19: Ляшко вважає, що це стане можливим не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року.

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