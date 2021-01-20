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20 січня 2021, 12:28 5

У ЗСУ за добу виявлено 30 нових випадків COVID-19

20 січня 2021, 12:28 5
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Одна людина померла
Одна людина померла
Фото з відкритих джерел
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У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 30 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Одна людина серед раніше хворих померла.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

Серед 30-ти захворілих за минулу добу трьох людей госпіталізовано, 27 осіб на лікуванні вдома, під контролем медичної служби.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Центральній районній лікарні міста Коломиї. Позитивний ПЛР-тест від 5 січня 2021 року. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали, - зазначено в повідомленні.

Загалом станом на 10:00 20 січня в ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 756 осіб. Одужали за період пандемії 14 282 особи, летальних випадків - 39. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 30 осіб.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення...

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, January 20, 2021

Як повідомлялося раніше, 15 грудня у Збройних Силах зафіксували 33-й летальний випадок від COVID-19.

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