У ЗСУ за добу виявлено 30 нових випадків COVID-19

Одна людина померла

Одна людина померла

Фото з відкритих джерел

У Збройних силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 30 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Одна людина серед раніше хворих померла.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

Серед 30-ти захворілих за минулу добу трьох людей госпіталізовано, 27 осіб на лікуванні вдома, під контролем медичної служби.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Центральній районній лікарні міста Коломиї. Позитивний ПЛР-тест від 5 січня 2021 року. Незважаючи на проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали, - зазначено в повідомленні.

Загалом станом на 10:00 20 січня в ЗСУ на гостре респіраторне захворювання COVID-19 хворіють 756 осіб. Одужали за період пандемії 14 282 особи, летальних випадків - 39. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 30 осіб.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, January 20, 2021

Як повідомлялося раніше, 15 грудня у Збройних Силах зафіксували 33-й летальний випадок від COVID-19.