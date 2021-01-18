Населення України скоротилося за рік на понад чверть мільйона

За цей час українців померло майже вдвічі більше, аніж народилося

За цей час українців померло майже вдвічі більше, аніж народилося

Фото з відкритих джерел

Населення в Україні на початок грудня минулого року сягало 41,63 млн осіб, скоротившись за рік, у порівнянні з цифрами на 1 грудня 2019 року, на 292,8 тис. осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на експрес-випуск Держстатистики.

За інформацією Держстату, чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 грудня 2020 року становила 41 629,9 тис. Осіб, і упродовж січня‒листопада 2020 року чисельність населення зменшилася на 272,5 тис. осіб. Водночас за місяць - у листопаді - населення скоротилося на 40,9 тисячі.

Природне скорочення населення в Україні за 11 місяців 2020 року становило 280,27 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення за цей період сягнув 7,78 тис. осіб. При цьому за цей час українців померло майже вдвічі більше, аніж народилося.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 49 живонароджених, - вказали у Держстаті.

Так, кількість живонароджених у січні-листопаді минулого року становила 268,89 тис. осіб. Померли за цей період 549,17 тис. осіб, з них діти до року - 1 812.

Водночас, кількість померлих за 11 місяців 2020 року більше, ніж за аналогічний період минулого року на 15,4 тис. осіб, або на 2,89%.

Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території АРК, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що Держстат підсумував: населення України скоротилося на 232 тис. за десять місяців.