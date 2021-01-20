В ВСУ за сутки выявлено 30 новых случаев COVID-19

Один человек умер

Один человек умер

Фото из открытых источников

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусною инфекцией. Один человек среди ранее заболевших умер.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

Среди 30-ти заболевших за минувшие сутки три человека госпитализированы, 27 человек на лечении дома, под контролем медицинской службы.

Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Центральной районной больнице города Коломыи. Положительный ПЦР-тест от 5 января 2021 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали, - указано в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 20 января в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 756 человек. Выздоровели за период пандемии 14 282 человека, летальных случаев - 39. На изоляции, в частности самоизоляции, находятся 30 человек.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, January 20, 2021

Как сообщалось ранее, 15 декабря в Вооруженных Силах зафиксировали 33-й летальный случай от COVID-19.