В Одесі підпалили автівку, на якій їздив старший лейтенант міста

Постраждалих серед людей немає

Постраждалих серед людей немає

Фото з відкритих джерел

У четвер, 14 січня, в Одесі підпалили автомобіль "BMW X5", на якому їздив старший лейтенант поліції міста. Однак офіційним власником машини є мати поліцейського.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Інцидент стався близько 4 години ранку, на стоянці біля магазину. Невідомий зловмисник, ймовірно за допомогою спеціальної запалювальної суміші, підпалив машину, яка належить матері поліцейського. За попередньою інформацією, було пошкоджено кузов та моторний відсік, точна сума матеріального збитку не відома. Постраждалих серед людей немає.

Їздив на даному автомобілі, орієнтовна ціна якого понад 2 мільйонів гривень, старший лейтенант поліції 1991 року народження, який займає зазначену посаду з 2016 року і дисциплінарних нарікань по службі не мав. Інцидент він пов'язує з виконанням службових обов'язків. Зараз триває пошук зловмисника, який скоїв підпал.

Нагадаємо, на Закарпатті в будинок служителя церкви кинули "коктейль Молотова".