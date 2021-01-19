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19 січня 2021, 16:58 9

На Сумщині затримали військового, який торгував зброєю

19 січня 2021, 16:58 9
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Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі
Фото: Нацполіція
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У Сумській області затримали 25-річного колишнього військового за підозрою в торгівлі вибухівкою. Мешканця Краснопілля затримали сьогодні після збуту близько трьох кілограмів пластиду.

Як пише RegioNews, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Колишній військовий неодноразово перебував в зоні проведення операції Об'єднаних сил, звідки, за словами правоохоронців, він незаконно вивіз вибухівку, яку планував збути на території області.

Як розповіли в МВС, у листопаді 2020 року чоловік в рамках контролю за вчиненням злочину збув цивільному півтора кілограма пластиду за 20 тисяч гривень. А сьогодні він збув другу частину вибухівки за 60 тисяч гривень.

Після продажу його затримали. У екс-військового вилучили пластид та готівку, яку він отримав від "покупця". Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові одного з керівників філії держгеокадастру затримали на хабарі.

Україна військові поліція затримання Сумська область
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