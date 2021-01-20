На Львовщине перевернулся грузовик с тридцатью военнослужащими

Восемь человек госпитализированы

Восемь человек госпитализированы

Фото с сайта Патриоты Украины

Вчера в Яворовском районе на Львовщине военный грузовой автомобиль с военнослужащими выехал в кювет и перевернулся.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Автомобиль марки "КРАЗ 5233" под управлением водителя военнослужащего по контракту, жителя Хмельницкой области 1983 года рождения, при перемещении с плановых занятий в с. Старичи (Новояворовская ТГ, Яворовский район), на спуске дороги, возле учебно-тренировочного комплекса, не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части дороги в кювет и перевернулся на левый бок.

Во время ДТП в военном грузовом автомобиле в общем находился 31 военнослужащий, из них 28 находились в кузове автомобиля, 3 военнослужащих находились в кабине автомобиля (водитель и 2 пассажира).

В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрены и отпущены в расположение воинской части. Другие 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались, - сообщают в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 14 января только в Киеве из-за снегопада на дорогах произошло более 150 ДТП.