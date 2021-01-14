У Києві через снігопад на дорогах сталося понад 150 ДТП
Похолодання принесло у столицю інтенсивні снігопади
Похолодання принесло у столицю інтенсивні снігопади
У Києві станом на 19:00 через снігопад, який ускладнює рух транспорту, було зареєстровано 159 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух. На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами”, - йдеться в повідомленні.
У поліції закликали водіїв бути максимально обережними і не відволікатись від кермування.
Нагадаємо, у чотирьох областях України залишилися без світла 55 населених пунктів.
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