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14 січня 2021, 20:46 14

У Києві через снігопад на дорогах сталося понад 150 ДТП

14 січня 2021, 20:46 14
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Похолодання принесло у столицю інтенсивні снігопади
Фото: із відкритих джерел
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У Києві станом на 19:00 через снігопад, який ускладнює рух транспорту, було зареєстровано 159 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух. На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами”, - йдеться в повідомленні.

У поліції закликали водіїв бути максимально обережними і не відволікатись від кермування.

Нагадаємо, у чотирьох областях України залишилися без світла 55 населених пунктів.

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