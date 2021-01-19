В Україні кількість померлих від COVID-19 сягнула понад 21 тисячу

За минулу добу одужало 15 052 пацієнтів

За минулу добу одужало 15 052 пацієнтів

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 18 січня коронавірус виявили у 3939 осіб, зафіксовано 177 летальних випадків, була госпіталізована 801 людина.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

3939 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня. Зокрема, захворіли 131 дитина і 238 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 167 655 осіб;

одужало - 886 248 осіб;

летальних результатів - 21 046;

проведено ПЛР-тестів - 5 983 122.

Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 виявили у 3034 осіб.