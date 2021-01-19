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19 января 2021, 14:55 3

Украина не планирует закупать ПЦР-тесты производства РФ, - Степанов

19 января 2021, 14:55 3
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Большинство тестов закупается у украинского производителя
Большинство тестов закупается у украинского производителя
Фото: Facebook-страница Минздрава
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Министр здравоохранения утверждает, что Украина не закупала и не планирует закупать ПЦР-тесты производства РФ.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на пресс-брифинге, передает RegioNews.

Тесты закупались в Китае, США, Корее, Польше, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Канаде, Чехии, Турции, Сингапуре. РФ здесь нет. Большинство ПЦР-тестов закупается у украинского производителя "Украинские генетические технологии" и по госзаказу, и частными лабораториями, - сказал он.

По словам министра, в Украине есть три юрлица, зарегистрированные в РФ, которые осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.

Процентное соотношение использования ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет менее чем 0,6%. Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует, - сказал Степанов.

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Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, January 19, 2021

Ранее сообщалось, что Степанов призвал украинцев сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. У семейных врачей есть средства для тестирования, считает министр.

Напомним, в декабре главный санитарный врач Украины Ляшко сообщал, что в Украине изменят ПЦР-тесты через новый штамм COVID-19. Новые ПЦР-системы будут вылавливать белок нового вируса.

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