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19 січня 2021, 13:08 10

У МОЗ назвали регіони, де найвищий рівень захворюваності на COVID-19

19 січня 2021, 13:08 10
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У двох областях показники вдвічі вищі, ніж в середньому по Україні
У двох областях показники вдвічі вищі, ніж в середньому по Україні
Фото: flickr
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Станом на 19 січня найвищий рівень захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій та Миколаївській областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Упродовж останніх двох тижнів середній рівень захворюваності в Україні становить 220,7 на 100 тисяч населення.

У Запорізькій області цей показник дорівнює 388,6, у Миколаївській – 388,4.

До п'ятірки регіонів із найвищою захворюваністю на COVID-19 увійшли Черкаська область (314,2) і Київ (312,5), а також Луганська область (305,3).

Найнижчий рівень захворюваності на COVID-19 спостерігається в Кіровоградській області (86,9).

Нагадаємо, в Україні за 18 січня коронавірус виявили у 3939 осіб, зафіксовано 177 летальних випадків, була госпіталізована 801 людина.

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