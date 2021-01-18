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18 січня 2021, 10:21 9

Степанов закликав українців здавати ПЛР-тести на COVID-19

18 січня 2021, 10:21 9
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У сімейних лікарів є засоби для тестування, вважає міністр
У сімейних лікарів є засоби для тестування, вважає міністр
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначив, що ситуація з епідемією в країні все одно залишається напруженою. За його словами, у сімейних лікарів є кошти як для ПЛР-тестування, так і експрес-тести на антиген, які дозволяють швидко встановлювати діагноз COVID-19.

Як передає RegioNews, про це Степанов заявив на брифінгу.

Так, за останній тиждень, з 11 по 17 січня 2021 року, в Україні було зроблено 182 437 тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції: виявили 44 620 випадків захворювання COVID-19, в лікарні потрапили 13 555 осіб, а виписано з лікарень 15 882 людини.

Минулого тижня було виявлено 44 620 випадків захворювання COVID-19 в цілому по країні. Водночас кількість ПЛР-тестувань, а це основний діагностичний метод для встановлення діагнозу COVID-19, у країні було за тиждень зроблено 182 437 тестувань", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус виявили у 3034 осіб.

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