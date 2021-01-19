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19 січня 2021, 11:59 15

У МОЗ запустили карту пунктів безкоштовного тестування на COVID-19

19 січня 2021, 11:59 15
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Загалом в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус
Загалом в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус
Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України запустило карту пунктів безкоштовного тестування на COVID-19. На карті можна знайти адресу найближчого пункту забору матеріалів на тест.

Як пише RegioNews, відповідну карту опубліковано на сайті МОЗ.

Згідно з цією картою, загалом в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус. Зокрема, в Києві - 65, Львівській області - 145, Харківській - 110, Одеській - 76 таких пунктів.

Нагадаємо, що в Україні кількість померлих від COVID-19 сягнула понад 21 тисячу.

коронавірус Україна МОЗ Міністерство тести
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