У МОЗ запустили карту пунктів безкоштовного тестування на COVID-19
Загалом в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус
Загалом в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я України запустило карту пунктів безкоштовного тестування на COVID-19. На карті можна знайти адресу найближчого пункту забору матеріалів на тест.
Як пише RegioNews, відповідну карту опубліковано на сайті МОЗ.
Згідно з цією картою, загалом в Україні 2 373 пункти, де можна безкоштовно здати тест на коронавірус. Зокрема, в Києві - 65, Львівській області - 145, Харківській - 110, Одеській - 76 таких пунктів.
Нагадаємо, що в Україні кількість померлих від COVID-19 сягнула понад 21 тисячу.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА