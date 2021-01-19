Після 25 січня випускники шкіл зможуть повернутися за парти, - Шкарлет

Міністерство планує відновити повноформатне або змішане навчання

Міністерство планує відновити повноформатне або змішане навчання

Фото: із відкритих джерел

Учнів випускних 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до повноформатного навчання після завершення посиленого карантину, коли буде сприятлива санітарно-епідемічна ситуація.

Про це в Telegram повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає RegioNews.

За його словами, після завершення посилених карантинних заходів і за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання.

В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти", – розповів Шкарлет.

Він також зазначив, що з цього приводу тривають консультації з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та Головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора відкрив справу щодо "кнопкодавства" під час призначення Шкарлета міністром.