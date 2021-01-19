После 25 января выпускники школ смогут вернуться за парты, - Шкарлет

Министерство планирует восстановить полноформатное или смешанное обучение

Министерство планирует восстановить полноформатное или смешанное обучение

Фото: из открытых источников

Ученики выпускных 9-х и 11-х классов смогут вернуться к полноформатному обучению после завершения усиленного карантина, когда будет благоприятная санитарно-эпидемическая ситуация.

Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает RegioNews.

По его словам, после завершения усиленных карантинных мероприятий и при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения.

В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", - рассказал Шкарлет.

Он также отметил, что по этому поводу идут консультации с Министром здравоохранения Максимом Степановым и Главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Напомним, ранее Офис генпрокурора открыл дело касательно "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром.